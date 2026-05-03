«Я люблю тебя, Москва»: Flo Rida провел первый концерт в России
Еще в рамках российского тура у рэпера будет три выступления.
Накануне в Москве прошел первый в рамках российского тура концерт американского рэп-исполнителя Flo Rida (Трэмар Диллард). Артист прилетел в Москву 2 мая. Шоу состоялось на стадионе «ЦСКА Арена». Во время выступления артист приглашал фанатов на сцену, пел вместе с ними, подарил зрителям белые розы и даже признался Москве в любви.
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОСКВА!»
Свое первое выступление в Москве рэпер Flo Rida начал с интро «In the Ayer» и песни «Where them girls at», во время которой он раздавал зрителям белые розы, кидая их в зал. На «разогреве» у американца выступил DJ Egorov, передает РИА Новости.
На шоу 2 мая Flo Rida исполнил хиты «Good Feeling», «Whistle», «Right Round», «Club can't handle me» и другие композиции. Также во время исполнения песни «My House» Flo Rida изменил слова «Добро пожаловать в мой дом» на «Добро пожаловать в Москву», передает ТАСС.
Кроме того, Диллард во время выступления на «ЦСКА Арене» в субботу вечером несколько раз признавался Москве в любви.
«Ты мне не нравишься, я люблю тебя, Москва», - признался артист перед исполнением песни «I don't like it, I love it».
Также он со сцены назвал московскую публику семьей.
«Я счастлив быть здесь сегодня вечером. Это не выступление и не шоу, Москва, это — вечеринка», - заявил Flo Rida.
Рэпер не обделил фанатов вниманием. Во время исполнения разных песен он приглашал на сцену зрителей из зала. Например, во время номера GDFR Flo Rida вывел компанию молодых людей для совместного исполнения, а на «Wild Ones» и «Low» — девушек-фанаток.
Также на концерте Диллард поздравил одну из своих российских слушательниц с днем рождения. Он пригласил девушку на сцену, и весь зал скандировал ей «Happy birthday» («С днем рождения»). Концерт завершился фейерверком из фольгированного конфетти.
КОНЦЕРТЫ В РОССИИ
Второй московский концерт Flo Rida на «ЦСКА Арене» пройдет 3 мая в 19:00. Билеты на него еще есть в продаже. Их стоимость варьируется примерно от 5,5 тысячи рублей до 55 тысяч рублей. Кстати свободных мест, особенно в дорогом сегменте, достаточно много.
В отличие от площадок в Краснодаре и Новосибирске. Там состоятся еще два концерта. В Краснодаре шоу, билеты на которое стоят от 5,5 тысячи рублей до примерно 20 тысяч рублей, пройдет на стадионе «Баскет-Холл» вечером 5 мая. В Новосибирске концерт американского рэпера состоится вечером 7 мая на «Сибирь-Арене». Стоимость билетов там варьируется от 4,4 тысячи рублей до 22 тысяч рублей.
В этих двух городах, согласно данным сервисов по продаже билетов, свободных мест на выступления Flo Rida осталось не так много, как в Москве. При этом гендиректор концертного агентства рассказала «Известиям», что после первого тура артист может снова вернуться в Россию, поскольку контракт с Flo Rida заключен на три года.
«Flo Rida — артист мирового уровня, популярный во всем мире и по сей день, а мы хотим привозить в нашу страну именно таких артистов. Потому выбор пал на него. Переговоры длились порядка двух месяцев, мы с Flo Rida подстраивали его график под свободные даты на площадках в наших городах. (Исполнитель – прим. НСН) не привередлив, но райдеры, что технический, что бытовой — внушительные. Мы ожидаем солдауты в каждом городе», - говорила в беседе с НСН основатель и генеральный директор концертного агентства «Say Agency» Анна Субчева.
Между тем, организатор Международного форума музыкальной индустрии «Colisium» Сергей Бабич в разговоре с НСН подчеркнул, что зарубежных музыкантов всегда привлекала Россия, так как здесь очень теплая и благодарная публика, а концерты приносили хорошую прибыль.
«Мне кажется, зарубежные артисты всегда сюда (в Россию – прим. НСН) стремились и всегда хотели у нас выступать. Те, кто не выступают, тоже хотят, потому что знают, что российская публика очень благодарная, и всегда зарубежные артисты хорошо здесь зарабатывали. Те, кто могут к нам ехать, кто спокойно относятся, те едут. Многие из тех артистов, которые приезжают в Россию, на своих официальных сайтах и мировых аккаунтах не публикуют информации об этих концертах», - рассказал он.
Главным треком Flo Rida стал саундтрек «Low» к фильму «Шаг вперед-2». Эту песню рэпер записал совместно с T-Pain. Композиция удерживала лидерство в «Billboard Hot 100» десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Хит стал рекордсменом цифровых продаж с результатом в более чем 4 млн.
Кроме того, Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia. На счету знаменитости 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 млн проданных записей по всему миру и более 2 млрд просмотров на «YouTube».
