«Я люблю тебя, Москва»: Flo Rida провел первый концерт в России

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОСКВА!»

Свое первое выступление в Москве рэпер Flo Rida начал с интро «In the Ayer» и песни «Where them girls at», во время которой он раздавал зрителям белые розы, кидая их в зал. На «разогреве» у американца выступил DJ Egorov, передает РИА Новости.

На шоу 2 мая Flo Rida исполнил хиты «Good Feeling», «Whistle», «Right Round», «Club can't handle me» и другие композиции. Также во время исполнения песни «My House» Flo Rida изменил слова «Добро пожаловать в мой дом» на «Добро пожаловать в Москву», передает ТАСС.

Кроме того, Диллард во время выступления на «ЦСКА Арене» в субботу вечером несколько раз признавался Москве в любви.