Силуанов: Рост цен на нефть даст бюджету 200 млрд рублей

Дополнительные доходы российского бюджета в связи с ростом цен на нефть могут составить около 200 млрд рублей. Об этом глава Минфина Антон Силуанов заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

По словам Силуанова, уровни поступлений и недопоступлений доходов в бюджет за последние два месяца были примерно одинаковыми. Таким образом, эти показатели уравновешивают друг друга.

Министр отметил, что речь идёт о сумме примерно в 200 млрд рублей.

Цены на нефть резко выросли после начала конфликта между Ираном и США из-за перекрытия Ормузского пролива. В конце апреля стоимость барреля на торгах превышала $120, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
