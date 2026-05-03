Силуанов: Рост цен на нефть даст бюджету 200 млрд рублей

По словам Силуанова, уровни поступлений и недопоступлений доходов в бюджет за последние два месяца были примерно одинаковыми. Таким образом, эти показатели уравновешивают друг друга.

Министр отметил, что речь идёт о сумме примерно в 200 млрд рублей.

Цены на нефть резко выросли после начала конфликта между Ираном и США из-за перекрытия Ормузского пролива. В конце апреля стоимость барреля на торгах превышала $120, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».