Сборная России завоевала три золота на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

Российские спортсменки завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Первое место заняла команда Китая (5–3–1), третье - Великобритании (2–2–0).

В заключительный день соревнований россиянки победили в акробатической программе групп. В составе нашей сборной выступали 8 девушек. Они набрали 227,9089 балла. Серебро и бронзу в этой дисциплине завоевали спортсменки Китая.

Этап в Сиане проходил с 1 по 3 мая. Для российских синхронисток эти соревнования стали первыми после снятия ограничений Международной федерации плавания, где они выступали под национальным флагом и гимном.

