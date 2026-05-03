Сборная России завоевала три золота на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачёте третьего этапа Кубка мира, который завершился в китайском Сиане.
Российские спортсменки завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Первое место заняла команда Китая (5–3–1), третье - Великобритании (2–2–0).
В заключительный день соревнований россиянки победили в акробатической программе групп. В составе нашей сборной выступали 8 девушек. Они набрали 227,9089 балла. Серебро и бронзу в этой дисциплине завоевали спортсменки Китая.
Этап в Сиане проходил с 1 по 3 мая. Для российских синхронисток эти соревнования стали первыми после снятия ограничений Международной федерации плавания, где они выступали под национальным флагом и гимном.
Ранее сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
