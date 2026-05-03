Госсекретарь США Марко Рубио выступил диджеем на свадьбе

Госсекретарь США Марко Рубио был замечен за диджейским пультом на семейной свадьбе. Видео с мероприятия опубликовал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в социальной сети X.

Трамп заявил, что назначил Вэнса «царем»

На кадрах политик в официальном костюме с галстуком стоит за пультом, прижимая к уху наушники. Рядом с ним находится другой мужчина, предположительно профессиональный диджей, который что-то показывал Рубио на ноутбуке. В конце видео госсекретарь остаётся за пультом один и начинает танцевать.

Издание The New York Post с иронией отметило, что Марко Рубио добавил к своему длинному списку обязанностей в администрации Трампа ещё одну - свадебный диджей.

При этом, чья именно была свадьба, до сих пор неизвестно. Ни Скавино, ни издание не раскрыли информацию об участниках торжества.

Ранее Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
