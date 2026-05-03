Госсекретарь США Марко Рубио выступил диджеем на свадьбе
Госсекретарь США Марко Рубио был замечен за диджейским пультом на семейной свадьбе. Видео с мероприятия опубликовал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в социальной сети X.
На кадрах политик в официальном костюме с галстуком стоит за пультом, прижимая к уху наушники. Рядом с ним находится другой мужчина, предположительно профессиональный диджей, который что-то показывал Рубио на ноутбуке. В конце видео госсекретарь остаётся за пультом один и начинает танцевать.
Издание The New York Post с иронией отметило, что Марко Рубио добавил к своему длинному списку обязанностей в администрации Трампа ещё одну - свадебный диджей.
При этом, чья именно была свадьба, до сих пор неизвестно. Ни Скавино, ни издание не раскрыли информацию об участниках торжества.
Ранее Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Госсекретарь США Марко Рубио выступил диджеем на свадьбе
- Израиль одобрил покупку у США двух новых эскадрилий истребителей F-35 и F-15IA
- Роспотребнадзор: Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам
- Голикова назвала Путина настоящим мужчиной
- Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин в 1,1 трлн
- Песков: Выступление Путина на параде 9 мая ждет весь мир
- Целая команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США
- Долина даст как минимум восемь концертов до конца 2026 года
- МО: За 4 часа силы ПВО сбили свыше 50 БПЛА ВСУ
- МО: ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру ВСУ