«Он сейчас настолько популярен, у него так много фанаток, я думаю, что он соберет стадионы и в Москве, и в Питере. В таком возрасте такого еще никто не делал. Одним из самых молодых артистов, собравших "Лужники", был Егор Крид, которому 31 год. В прошлом году он собрал этот стадион, а в этом у него будет два концерта в "Лужниках". Артист не все сам решает. Он говорит "хочу", а дальше есть его менеджмент, директора, промоутеры, которые делают этот концерт. Дмитриенко очень серьезно растет, поэтому они посчитали, что это может быть. Это риск, который может быть оправдан», - отметил промоутер.

Он рассказал о фанбазе Дмитриенко, но призвал пока не ставить его в один ряд с Бастой, Сергеем Жуковым и группой «Звери», регулярно собирающими главные арены страны.

«Это совсем другой уровень, совсем другая музыка. Я не могу сказать, что он встал в один ряд с ними, до этого еще далеко. Но очень популярен, у него огромная фанатская база. Моя дочка, например, не фанатеет от Вани Дмитриенко, но все вокруг, с кем она общается, а это девочки, которым 15-16 лет, они просто в шоке. Они поют его песни везде, в соцсетях и так далее. Это что-то огромное!», - подчеркнул Зубицкий.

По его мнению, роман Дмитриенко с 16-летней актрисой Аней Пересильд, о котором трубили все СМИ на фоне выхода фильма «Алиса в Стране чудес», а также выпуск ими совместного трека «Силуэт» к этой картине, могли помочь его раскрутке.