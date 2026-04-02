«Девочки в шоке!»: Ваня Дмитриенко замахнулся на два главных стадиона страны
В 20-летнем возрасте еще никто не собирал «Лужники» с «Газпром Ареной», а самым молодым артистом, способным на такое, был Егор Крид, сказал НСН Владимир Зубицкий.
20-летний поп-исполнитель Ваня Дмитриенко может собрать два главных стадиона страны за счет своих 15-16-летних фанаток, объяснил в интервью НСН советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.
Ранее Дмитриенко анонсировал декабрьский концерт на 68-тысячной «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Кроме того, в августе он выступит в московских «Лужниках», вмещающих более 75 тысяч зрителей. Зубицкий отметил, что в таком возрасте еще никто не собирал эти стадионы.
«Он сейчас настолько популярен, у него так много фанаток, я думаю, что он соберет стадионы и в Москве, и в Питере. В таком возрасте такого еще никто не делал. Одним из самых молодых артистов, собравших "Лужники", был Егор Крид, которому 31 год. В прошлом году он собрал этот стадион, а в этом у него будет два концерта в "Лужниках". Артист не все сам решает. Он говорит "хочу", а дальше есть его менеджмент, директора, промоутеры, которые делают этот концерт. Дмитриенко очень серьезно растет, поэтому они посчитали, что это может быть. Это риск, который может быть оправдан», - отметил промоутер.
Он рассказал о фанбазе Дмитриенко, но призвал пока не ставить его в один ряд с Бастой, Сергеем Жуковым и группой «Звери», регулярно собирающими главные арены страны.
«Это совсем другой уровень, совсем другая музыка. Я не могу сказать, что он встал в один ряд с ними, до этого еще далеко. Но очень популярен, у него огромная фанатская база. Моя дочка, например, не фанатеет от Вани Дмитриенко, но все вокруг, с кем она общается, а это девочки, которым 15-16 лет, они просто в шоке. Они поют его песни везде, в соцсетях и так далее. Это что-то огромное!», - подчеркнул Зубицкий.
По его мнению, роман Дмитриенко с 16-летней актрисой Аней Пересильд, о котором трубили все СМИ на фоне выхода фильма «Алиса в Стране чудес», а также выпуск ими совместного трека «Силуэт» к этой картине, могли помочь его раскрутке.
«Любое хайповое продвижение в соцсетях и где угодно влияет на популярность, если оно ориентировано на фанатскую аудиторию. Это же совсем молодые девочки. Думаю, пиар-кампания построена на том, чтобы они за ним шли. При этом здесь работают и его внешность, и обаяние и сами песни», - заключил собеседник НСН.
Представители ведущих музыкальных стримингов, подводя специально для НСН итоги 2025 года, назвали самыми популярными стриминговыми артистами Ваню Дмитриенко и Анну Асти, а открытиями года - группу «Бонд с кнопкой» и рэпера Icegergert.
