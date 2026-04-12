«Работали над каждой нотой»: «ЙОРШ» к 20-летию представила новый альбом
Солист панк-коллектива Дмитрий Соколов в эфире НСН сообщил, что в альбом попали 12 треков.
Солист группы «ЙОРШ» Дмитрий «Сокол» Соколов в беседе с НСН заявил, что новый альбом «Слишком живой, чтобы быть легендой» представлен в двух версиях: в формате, похожем на аудиокнигу, а также в версии с прозой и стихотворениями.
Российская панк-группа «ЙОРШ» в юбилейный год выпустила альбом под названием «Слишком живой, чтобы быть легендой». Это полноформатный релиз, приуроченный к 20-летию коллектива. Для поклонников физических носителей новый альбом группы также выпустят на CD и виниле.
В альбом вошли синглы «Мой город будет стоять» и «Детские рисунки». Эти треки в 2025 году стали радиохитами и попали в активную ротацию на «НАШЕм Радио». По словам Соколова, всего в альбом вошли 12 треков.
«У нас вышел новый долгожданный, электрический, большой, крутой альбом группы "ЙОРШ". Мы этот альбом писали примерно полтора года. Несколько синглов из него вы уже слышали на волнах радиостанции "НАШЕ Радио". В альбом вошли 12 музыкальных композиций. Есть две версии альбома. Одна — в формате некой аудиокниги, в которой рассказывается определенная история. Вторая — немного более приземленная. В ней помимо песен — еще два рассуждения прозой и два стихотворения. Кроме музыкальных композиций эти две версии различаются всем», - рассказал он.
Музыкант также призвал фанатов оценить новый альбом группы.
«Будет очень приятно, если вы послушаете наш альбом и зайдете в наши социальные сети, напишите свое честное непредвзятое мнение об этой работе. Потому что для нас, во-первых, оно очень важно. Во-вторых, всегда очень интересно читать ваши комментарии и, в-третьих, мы реально возлагаем большие надежды на эту работу. Честно, иногда бывает, ты выпускаешь такие релизы, за которые самому не стыдно. Когда по-настоящему круто работал над каждой песней, над каждой ноткой», - сказал «Сокол».
Он также пригласил слушателей посетить масштабный тур в честь юбилея группы.
«В этом году нашему панк-коллективу исполняется 20 лет. Уже начали наш огромный тур с главными концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Хотели бы всех наших достопочтенный слушателей, особенно тех, кто был с нами с самого начала, пригласить встретить это праздничное радостное событие вместе. Мы вас очень любим, мы вас ценим! Слушайте наш альбом, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Панки, хой! "ЙОРШ" — "Слишком живой, чтобы быть легендой"», - заключил собеседник НСН.
Группа «ЙОРШ» прошла путь от выступлений в небольших клубах до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей России и победителя премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года».
В юбилейный год коллектив отправится в самый масштабный за свою историю тур примерно по 100 городам, включающий многотысячные шоу в столицах этой осенью. В Москве концерт пройдет 30 октября в «VK Stadium». Также поклонников группы ждут дополненное переиздание книги-автобиографии в издательстве АСТ, новая атрибутика, клипы и многое другое. В летний сезон «ЙОРШ» можно будет услышать на нескольких десятках рок-фестивалей.
Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что новый альбом — это история, которая собиралась годами, но оформилась в единое целое именно за последние два года — из всего того, что происходило с ней за это время.
Горячие новости
- Трамп: Переговоры с Ираном прошли хорошо
- Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива
- «Работали над каждой нотой»: «ЙОРШ» к 20-летию представила новый альбом
- На «Госуслугах» открылся прием заявлений в отряд космонавтов
- Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
- «Нужно больше знаний»: Артемьев объяснил, как изменились требования к космонавтам
- Песков посоветовали Британии привыкать к скачкам цен на электроэнергию
- Галибаф: США не смогли завоевать доверие иранской стороны на переговорах
- Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно
- Песков: Разногласия с Украиной - это считаные километры