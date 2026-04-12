«Работали над каждой нотой»: «ЙОРШ» к 20-летию представила новый альбом

Российская панк-группа «ЙОРШ» в юбилейный год выпустила альбом под названием «Слишком живой, чтобы быть легендой». Это полноформатный релиз, приуроченный к 20-летию коллектива. Для поклонников физических носителей новый альбом группы также выпустят на CD и виниле.

В альбом вошли синглы «Мой город будет стоять» и «Детские рисунки». Эти треки в 2025 году стали радиохитами и попали в активную ротацию на «НАШЕм Радио». По словам Соколова, всего в альбом вошли 12 треков.