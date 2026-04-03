«Запретное удовольствие!»: Взвинченные цены ударят по стадионнику «Ленинграда» в Москве
На концерте «Ленинграда» будет полузаполненный стадион, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн, а Илья Легостаев допустил, что билеты от 13 тысяч рублей связаны с тем, что москвичи должны были соскучиться по Шнуру.
Высокие цены на билеты на стадионный концерт группы «Ленинград» в Москве могут быть связаны с гонораром Сергею Шнурову, объяснил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, а музыкальный критик Илья Легостаев допустил, что дело в элитарности этой группы.
Стоимость билетов на июньский концерт «Ленинграда» на 45-тысячной «Лукойл Арене» начинается от 12,7 тысяч рублей (танцпол стоит 18 тысяч, а фанзона около 23 тысяч рублей). При этом цены на билеты на концерты в «Лужниках» Басты, групп «Руки Вверх!» и «Звери» начинаются от 2-3 тысяч рублей. Финкельштейн объяснил, почему билеты на Шнура оказались на порядок дороже.
«Здесь Шнур и при чем, и ни при чем, потому что цены определяет не артист, а промоутер. Это говорит о профессионализме человека, который делает концерты, понимает и чувствует аудиторию. При этом, безусловно, промоутер завязан на той сумме гонорара, который запрашивает Шнур. Если сумма гонорара огромная, то промоутер вынужден так поднимать цены. Ценообразование идет от гонорара. Промоутер обычно делает арифметику, чтобы он вышел в ноль при 70% продаж. Это всё звенья одной цепи: требование высокого гонорара, непрофессионализм промоутера, вынужденное поднятие цен, а в результате страдает потребитель. "Элитарная" публика может пригласить Шнура спеть и к себе домой, им не обязательно идти на концерт», - пояснил глава PMI.
По его мнению, солдаута на стадионнике «Ленинграда» не будет, при этом экстренно снижать цены не совсем корректно по отношению к уже купившим билеты.
«На мой взгляд, продажи на этот концерт идут очень плохо. Я пытался сделать концерт "Ленинграда" два года назад в "Лужниках" (осенью 2023 года – прим. НСН), уже к тому времени он продавался не очень хорошо. Я думаю, с такими ценами успеха не будет. То, что не будет солдаута, а будет полузаполненный стадион, видно уже сейчас. Выгоднее скинуть цену, чем недобрать стадион, но тогда люди, которые уже купили билеты, будут их сдавать, ведь почему они должны переплачивать, покупая заранее? Это палка о двух концах», - разъяснил Евгений Финкельштейн.
Со своей стороны, Илья Легостаев допустил, что такие цены связаны с тем, что московская публика соскучилась по Шнуру, напомнив, что «Ленинград» всегда был «запретным удовольствием».
«Для стадионного концерта это дороговато, но в последнее время в принципе цены очень сильно выросли. Сегодня сложно провести какие-то финансовые различия между элитами и народом. Сейчас, как говорят, зарабатывают очень прилично и многое могут себе позволить. Вопрос в том, сколько сегодня люди могут заплатить за удовольствие увидеть "Ленинград"? Эта группа всегда была чем-то вроде guilty pleasure, запретного удовольствия, а за это, естественно, нужно раскошелиться. Наверное, здесь идет речь об эксклюзивности мероприятия, потому что "Ленинград" довольно давно не выступал больших площадках. Возможно, ожидаемость события и факт того, что по Сергею Владимировичу очень соскучились, каким-то образом подстегнет интерес публики даже в условиях таких дорогих билетов. При этом любому артисту хочется видеть аншлаг, а если туда придут три человека, это будет не очень хорошо для такой площадки», - заключил собеседник НСН.
Осенью 2023 года были отменены концерты «Ленинграда» в «Лужниках» и на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге из-за отсутствия необходимых согласований властей двух столиц. По данным НСН, гонорар Шнурову и его команде за концерт в «Лужниках» должен был составить 140 млн рублей, а за «Газпром Арену» - 100 млн рублей. С тех пор «Ленинград» не давал стадионных концертов в Москве и Санкт-Петербурге, напоминает «Радиоточка НСН».
