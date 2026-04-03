Высокие цены на билеты на стадионный концерт группы «Ленинград» в Москве могут быть связаны с гонораром Сергею Шнурову, объяснил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, а музыкальный критик Илья Легостаев допустил, что дело в элитарности этой группы.

Стоимость билетов на июньский концерт «Ленинграда» на 45-тысячной «Лукойл Арене» начинается от 12,7 тысяч рублей (танцпол стоит 18 тысяч, а фанзона около 23 тысяч рублей). При этом цены на билеты на концерты в «Лужниках» Басты, групп «Руки Вверх!» и «Звери» начинаются от 2-3 тысяч рублей. Финкельштейн объяснил, почему билеты на Шнура оказались на порядок дороже.