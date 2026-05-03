ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС
Вооружённые силы Украины атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.
В заявлении отмечается, что лаборатория обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг объекта. Подобные действия представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования на возможные инциденты.
В результате атаки никто не пострадал, критических повреждений оборудования не зафиксировано. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Руководство станции уведомило об инциденте инспекторов МАГАТЭ.
Ранее Россия отказалась передать ЗАЭС под контроль США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
