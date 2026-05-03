Израиль одобрил покупку у США двух новых эскадрилий истребителей F-35 и F-15IA

В ведомстве не раскрыли точное количество самолётов и сумму сделок, отметив лишь, что речь идёт о «десятках миллиардов шекелей». Для израильских ВВС это станет четвёртой эскадрильей F-35 и второй эскадрильей F-15IA.

Контракты предусматривают не только поставку машин, но и интеграцию их в системы ВВС Израиля, всестороннее обслуживание, снабжение запчастями и логистическую поддержку.

В Минобороны подчеркнули, что эти закупки являются первым этапом реализации десятилетней программы по созданию максимально самодостаточного военно-промышленного комплекса. План был представлен премьер-министром Биньямином Нетаньяху в конце 2025 года, на него выделено 350 млрд шекелей (около 118,9 млрд долларов), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».