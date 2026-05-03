Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе

По данным «Коммерсанта», запрет был мотивирован заботой о репродуктивном здоровье женщин. По словам корреспондента издания, такое требование повторно прозвучало на собрании волонтёров, - к нему попросили отнестись «с пониманием». При этом некоторые волонтёрки заявили, что сами будут решать, что делать со своим репродуктивным здоровьем.

В апреле Туапсе несколько раз подвергался атакам украинских беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе, а также разливы нефтепродуктов. На данный момент все возгорания ликвидированы. В Туапсинском муниципальном округе действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

