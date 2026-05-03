Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе
Администрация Туапсе и краевое управление МЧС не допустили женщин-волонтёров к уборке нефтепродуктов на берегу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным «Коммерсанта», запрет был мотивирован заботой о репродуктивном здоровье женщин. По словам корреспондента издания, такое требование повторно прозвучало на собрании волонтёров, - к нему попросили отнестись «с пониманием». При этом некоторые волонтёрки заявили, что сами будут решать, что делать со своим репродуктивным здоровьем.
В апреле Туапсе несколько раз подвергался атакам украинских беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе, а также разливы нефтепродуктов. На данный момент все возгорания ликвидированы. В Туапсинском муниципальном округе действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе
- Гладков: Шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ
- Силуанов: Рост цен на нефть даст бюджету 200 млрд рублей
- Сборная России завоевала три золота на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
- СМИ: В рамках саммита ЕПС в Ереване пройдёт отдельная сессия, посвящённая Украине
- «Я люблю тебя, Москва»: Flo Rida провел первый концерт в России
- ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС
- Госсекретарь США Марко Рубио выступил диджеем на свадьбе
- Израиль одобрил покупку у США двух новых эскадрилий истребителей F-35 и F-15IA
- Роспотребнадзор: Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам