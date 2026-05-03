Гладков: Шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ
Шесть мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, в посёлке Октябрьский Белгородского округа пострадал водитель грузового автомобиля. В городе Шебекино женщина получила ранения в результате атаки на два многоквартирных дома. Ещё одна женщина пострадала в Грайвороне.
Кроме того, после ухудшения состояния в городскую больницу №2 Белгорода обратились три женщины, которые пострадали накануне от удара беспилотника в посёлке Дубовое Белгородского округа.
Ранее три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
