Роспотребнадзор: Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам

В ведомстве уточнили, что после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все проведённые пробы находятся в пределах нормы.

Отмечается, что все городские водоисточники расположены на значительном удалении от места происшествия, что существенно снижает риск их загрязнения.

В последнее время ВСУ усилили атаки на инфраструктуру Туапсе. Во вторник на местном НПЗ возник пожар после падения обломков беспилотника, произошла утечка нефти. Спустя два дня возгорание полностью ликвидировали. В ночь на пятницу ВСУ нанесли удар по морскому терминалу. Возникший пожар удалось потушить в течение суток. Как заявил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко, пляж в Туапсе очистят от нефтепродуктов к 1 июня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».