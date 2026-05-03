СМИ: В рамках саммита ЕПС в Ереване пройдёт отдельная сессия, посвящённая Украине
В рамках саммита Европейского политического сообщества в армянской столице - Ереване состоится отдельная сессия, посвященная Украине, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Ожидается, что участие в ней также примет президент Украины Владимир Зеленский, который уже прибыл в Ереван.
Сам саммит ЕПС состоится завтра, 4 мая. На нем будут ряд двусторонних встреч, уточнил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Зеленский рассматривает Турцию в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров с Россией.
Горячие новости
- Гладков: Шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ
- Силуанов: Рост цен на нефть даст бюджету 200 млрд рублей
- Сборная России завоевала три золота на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
- СМИ: В рамках саммита ЕПС в Ереване пройдёт отдельная сессия, посвящённая Украине
- «Я люблю тебя, Москва»: Flo Rida провел первый концерт в России
- ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС
- Госсекретарь США Марко Рубио выступил диджеем на свадьбе
- Израиль одобрил покупку у США двух новых эскадрилий истребителей F-35 и F-15IA
- Роспотребнадзор: Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам
- Голикова назвала Путина настоящим мужчиной