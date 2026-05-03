СМИ: В рамках саммита ЕПС в Ереване пройдёт отдельная сессия, посвящённая Украине

В рамках саммита Европейского политического сообщества в армянской столице - Ереване состоится отдельная сессия, посвященная Украине, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

СМИ: Зеленский рассматривает Турцию для нового раунда переговоров с РФ

Ожидается, что участие в ней также примет президент Украины Владимир Зеленский, который уже прибыл в Ереван.

Сам саммит ЕПС состоится завтра, 4 мая. На нем будут ряд двусторонних встреч, уточнил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Зеленский рассматривает Турцию в качестве возможной площадки для следующего раунда переговоров с Россией.

ФОТО: AP/TASS
