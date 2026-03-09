Средства ПВО за шесть часов сбили 15 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО за шесть часов сбили 15 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, инциденты произошли в период с 8:00 до 14:00 мск 9 марта.
По данным ведомства, наибольшее количество дронов было уничтожено над территорией Белгородской области - семь штук.
«Ещё четыре БПЛА сбили над территорией Новгородской области, два - над территорией Брянской области, по одному - над Ленинградской и Курской областями», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны рассказали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 754 украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
