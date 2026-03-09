Израиль начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала целенаправленный и ограниченный рейд в районе на юге Ливана. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

Армия Израиля нанесла более 600 ударов по военной инфраструктуре Ирана

Отмечается, что цель наземной операци - обнаружение и уничтожение террористов, а также «демонтаж инфраструктуры Хезболлы».

В ЦАХАЛ добавили, что рейд является «частью усилий по дальнейшему укреплению передовых оборонительных позиций», направленных на обеспечение «дополнительной защиты для жителей северного Израиля».

Ранее в ЦАХАЛ опровергли заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об атаке на офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

