Александра Ребенок: Российское кино становится более требовательным к сценариям
Российская киноиндустрия переживает серьёзную трансформацию в сторону повышения качества. Об этом заявила актриса театра и кино Александра Ребенок в интервью ТАСС.
По её словам, количество проектов может сокращаться, однако подготовка к ним стала значительно более тщательной. Продюсеры уделяют гораздо больше внимания сценариям и этапу разработки, что, по мнению актрисы, является позитивным процессом, так как в итоге появляются более продуманные и качественные фильмы и сериалы.
Ребенок также подчеркнула, что в отрасли заметно усилилась конкуренция - как между самими проектами, так и между артистами.
При этом, по её оценке, нынешние изменения требуют от актёров внутренней устойчивости и умения быстро адаптироваться к новым реалиям. Она назвала сегодняшнее время очень интересным, отметив невероятную скорость перемен. В таких условиях, уверена актриса, особенно важно сохранять профессиональные принципы и оставаться верным своему делу.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила НСН, что в России выходит примерно пять «приличных» фильмов в год, что уже позволило заместить американское кино, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
