Александра Ребенок: Российское кино становится более требовательным к сценариям

По её словам, количество проектов может сокращаться, однако подготовка к ним стала значительно более тщательной. Продюсеры уделяют гораздо больше внимания сценариям и этапу разработки, что, по мнению актрисы, является позитивным процессом, так как в итоге появляются более продуманные и качественные фильмы и сериалы.

Ребенок также подчеркнула, что в отрасли заметно усилилась конкуренция - как между самими проектами, так и между артистами.

При этом, по её оценке, нынешние изменения требуют от актёров внутренней устойчивости и умения быстро адаптироваться к новым реалиям. Она назвала сегодняшнее время очень интересным, отметив невероятную скорость перемен. В таких условиях, уверена актриса, особенно важно сохранять профессиональные принципы и оставаться верным своему делу.

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила НСН, что в России выходит примерно пять «приличных» фильмов в год, что уже позволило заместить американское кино, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».