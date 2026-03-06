Двойной резонанс: Хабенский и Безруков возглавили главные театры России
Назначение Константина Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ завершило зимнюю эпопею, однако дата выборов постоянного главы театрального вуза не определена.
Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ, а худрук Губернского театра Сергей Безруков теперь будет еще и художественным руководителем МХАТ имени Горького. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Ректор Школы‑студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий умер 14 января 2026 года в возрасте 64 лет. Министр культуры Ольга Любимова сообщила 23 января, что режиссер Константин Богомолов займет место исполняющего обязанности ректора. Эта новость вызвала ажиотаж в театральном мире.
Сразу после появления этой новости в Сети появилось никем не подписанное обращение от выпускников Школы-студии МХАТ к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть назначение Богомолова. Его опубликовали в своих социальных сетях актриса Марьяна Спивак и актер Антон Шагин, а потом им стали делиться и другие их коллеги по творческому цеху. Среди них были Юлия Меньшова, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова. Также письмо поддержали Андрей Бурковский и телеведущая Яна Поплавская.
Позднее в соцсетях появилось видео с участием телеведущего Михаила Ширвиндта, где он негативно высказывается о практике совмещения аж трех постов (Богомолов также является худруком «Театра на Бронной» и Театра-Сцены «Мельников»). В беседе с НСН он подчеркнул, что не оценивает талант Богомолова, но рассуждает логически.
«Я не буду говорить о его даровании как творческой личности, это субъективная история. Но ему есть чем заняться, это не мои домыслы. Если ты руководишь театром, а в этом случае двумя, то тебе суток не хватит на то, чтобы этим заниматься. Взять к этому еще и ректорство — это дичь», — указал он.
ВРЕМЯ БОГОМОЛОВА
В поддержку Богомолова выступили его супруга — журналист Ксения Собчак, а также и супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст, которая тоже закончила Школу-студию МХАТ. Она напомнила, что там нет режиссерского факультета, и Богомолов поступил в ГИТИС, чтобы стать режиссером.
Сам и.о. ректора Школы-студии МХАТ успел рассказать, что он провел встречи с педагогами и профессорами МХАТа, на которых он выслушал их мнение, советы и поделился своими мыслями. По словам Богомолова, преподавательский состав встретил его без капли негатива, а сам он увидел в их глазах «заинтересованность и надежду», а какого-то напряжения не ощутил. Об этом он рассказал «Известиям».
НОВАЯ ОТСТАВКА
Несмотря на заявления о готовности к работе, Богомолов попросил освободить его от должности 11 февраля 2026 года. Его просьба была удовлетворена Министерством культуры РФ.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский объяснил уход тем фактом, что у Богомолова проснулась совесть.
«Богомолов решил оставить должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, потому что у него есть совесть. Никто не смог бы его заставить покинуть этот пост. Богомолов увидел отношение к нему со стороны студентов и преподавателей, потому что ему обструкцию устроили», — подчеркнул он в беседе с НСН.
Народный артист России, режиссер Александр Сокуров, в свою очередь осудил коллег по творческому цеху за травлю Богомолова.
«Богомолов – человек в высшей степени талантливый, пусть за какие-то свои ошибки этот талантливый человек отвечает перед Богом, что называется, не надо ему ничего указывать. Если он поступает каким-то образом, значит, он так считает. Это же не мальчик, это серьезный художественный деятель, профессионал высокого уровня», — объяснил он НСН.
КТО МОГ ЗАМЕНИТЬ БОГОМОЛОВА?
После отставки Богомолова мнения о том, что займет вакантный пост разделились. Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин призывал назначить на эту должность человека из системы МХАТ
«Я думаю, что правильным будет, если Школу-студию возглавит человек, который является выпускником этого вуза, который реализовался в профессии или преподаватель, который много лет посвятил работе со студентами», — говорил он НСН.
При этом он предположил, что новым ректором Школы-студии МХАТ станет Марина Брусникина. Среди альтернативных кандидатов звучали фамилии Хабенского и Безрукова.
РЕАКЦИЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ
Новость о назначении Константина Хабенского на пост исполняющего обязанности Школы-студии МХАТ вызвала противоположные реакции среди актерского сообщества.
Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН поддержал эту новость и подчеркнул, что совмещение постов не будет проблемой для Хабенского.
«Путь от кабинета художественного руководителя МХТ им. Чехова до кабинета ректора Школы-студии — минута. Эта связка была всегда. Многие актеры МХТ преподают в Школе-студии. Олег Табаков (худрук МХТ им. Чехова с 2000 по 2018 год – прим. НСН) поддерживал школу и финансами, и административными возможностями, связями, ресурсами. Она не может быть без МХТ», — поделился он.
С другой стороны, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов иронично отреагировал на это событие.
«Больше ведь нет никого, очевидно, чтобы назначать. В последнее время у нас в моде так называемая оптимизация. Мне кажется, это связано с оптимизацией: чтобы было поменьше должностей, а ответственность побольше. Мне сложно сказать, по каким принципам это выбирается», — пояснил он НСН.
Дата назначения выборов ректора так и не определена, поэтому Хабенский пока еще остается в статусе исполняющего обязанности.
