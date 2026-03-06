Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ, а худрук Губернского театра Сергей Безруков теперь будет еще и художественным руководителем МХАТ имени Горького. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Ректор Школы‑студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий умер 14 января 2026 года в возрасте 64 лет. Министр культуры Ольга Любимова сообщила 23 января, что режиссер Константин Богомолов займет место исполняющего обязанности ректора. Эта новость вызвала ажиотаж в театральном мире.

Сразу после появления этой новости в Сети появилось никем не подписанное обращение от выпускников Школы-студии МХАТ к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть назначение Богомолова. Его опубликовали в своих социальных сетях актриса Марьяна Спивак и актер Антон Шагин, а потом им стали делиться и другие их коллеги по творческому цеху. Среди них были Юлия Меньшова, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова. Также письмо поддержали Андрей Бурковский и телеведущая Яна Поплавская.

Позднее в соцсетях появилось видео с участием телеведущего Михаила Ширвиндта, где он негативно высказывается о практике совмещения аж трех постов (Богомолов также является худруком «Театра на Бронной» и Театра-Сцены «Мельников»). В беседе с НСН он подчеркнул, что не оценивает талант Богомолова, но рассуждает логически.

«Я не буду говорить о его даровании как творческой личности, это субъективная история. Но ему есть чем заняться, это не мои домыслы. Если ты руководишь театром, а в этом случае двумя, то тебе суток не хватит на то, чтобы этим заниматься. Взять к этому еще и ректорство — это дичь», — указал он.