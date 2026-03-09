Дмитриев поддержал призыв Венгрии отменить санкции против нефти и газа из РФ

По его словам, предложение венгерского министра очень сложное, так как «потребует от европейских бюрократов размышлять и понимать, как работают рынки».

«И... признать свои стратегические ошибки и искупить свою вину. И всё же им придётся сделать это очень скоро», - заключил он.

Ранее Сийярто, а также премьер Венгрии Виктор Орбан, призвали отменить санкции против энергосектора России, чтобы не допустить роста цен на энергоносители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

