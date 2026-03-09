Дмитриев поддержал призыв Венгрии отменить санкции против нефти и газа из РФ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своих соцсетях поддержал главу МИД Венгрии Петера Сийярто, который призвал отменить санкции ЕС против российских нефти и газа.

Дмитриев опроверг слухи об уходе с поста спецпредставителя президента РФ

По его словам, предложение венгерского министра очень сложное, так как «потребует от европейских бюрократов размышлять и понимать, как работают рынки».

«И... признать свои стратегические ошибки и искупить свою вину. И всё же им придётся сделать это очень скоро», - заключил он.

Ранее Сийярто, а также премьер Венгрии Виктор Орбан, призвали отменить санкции против энергосектора России, чтобы не допустить роста цен на энергоносители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСВенгрияКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры