Певцов усомнился, что закон о защите ценностей в кино будет работать
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выразил сомнения в том, что новый закон о запрете выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности, будет реально работать.
В беседе с ТАСС депутат заявил, что не понимает, какие именно организации, структуры и подразделения будут заниматься исполнением этого закона и каким образом это будет происходить.
Певцов также отметил, что в современной России отсутствует институт цензуры и профессиональной редактуры, существовавший в советское время. По его словам, одной из причин этого является отсутствие официальной государственной идеологии, которая могла бы определять жёсткую политику в отношении эмоционального и нравственного содержания фильмов.
Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, запрещает выдачу прокатных удостоверений картинам, содержащим материалы, дискредитирующие духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Такие фильмы также нельзя будет распространять на крупных платных онлайн-кинотеатрах (свыше 100 тыс. ежедневных пользователей) и в социальных сетях с аудиторией более 500 тыс. человек в сутки. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Ранее Дмитрий Певцов выступил за цензуру и осудил современное кино, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве грабитель за две минуты вынес из магазина 51 iPhone на 4 миллиона
- «Сентиментальная ценность» и Триер: В Европейской киноакадемии назвали лауреатов премии
- Россиянка Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open
- Певцов усомнился, что закон о защите ценностей в кино будет работать
- Балицкий: Более 205 тысяч человек в Запорожской области остались без электричества
- Австралийскому боксёру Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с Цзю
- «Сентиментальная ценность» получила главную награду Европейской киноакадемии
- СМИ: 4 тысячи жителей Чехова остались без отопления из-за аварии
- Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2025 году
- СМИ: Долина потратила почти полтора миллиона рублей на люксовый отдых в ОАЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru