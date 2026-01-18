Певцов усомнился, что закон о защите ценностей в кино будет работать

В беседе с ТАСС депутат заявил, что не понимает, какие именно организации, структуры и подразделения будут заниматься исполнением этого закона и каким образом это будет происходить.

Певцов также отметил, что в современной России отсутствует институт цензуры и профессиональной редактуры, существовавший в советское время. По его словам, одной из причин этого является отсутствие официальной государственной идеологии, которая могла бы определять жёсткую политику в отношении эмоционального и нравственного содержания фильмов.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, запрещает выдачу прокатных удостоверений картинам, содержащим материалы, дискредитирующие духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Такие фильмы также нельзя будет распространять на крупных платных онлайн-кинотеатрах (свыше 100 тыс. ежедневных пользователей) и в социальных сетях с аудиторией более 500 тыс. человек в сутки. Документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

