«Я приветствую именно русский язык, надо называть все «Березкой», «Матрешкой» и так далее. Пока застройщики никак не реагируют. Дело в том, что старые названия придется оставить так, просто таким переводом, соблюдая законодательство. Но в будущем надо использовать русские слова для названий. Конечно, будут использоваться русские слова для ЖК, люди же не идиоты», - отметил он.

Ранее обязательным был только русский в рекламе и в обязательной по закону информации. Теперь под регулирование попадают любые вывески и таблички, которые бизнес размещает по своему усмотрению для информирования клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

