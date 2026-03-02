«Березка» и «Матрешка»: Застройщики начнут использовать только русские названия
Теперь застройщики обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, но пока делают это через транслитерацию, заявил НСН Владимир Федякин.
Застройщики начнут использовать только русские слова для названий ЖК, например, «Березка» или «Матрешка», сказал НСН застройщик и владелец компании «ВСЛ Экодом» Владимир Федякин.
1 марта вступил в силу закон о защите русского языка. Теперь вывески, таблички на входе, указатели внутри помещений, информационные стенды и афиши должны быть на русском языке. Еще одно изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства: застройщики обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости. Пока застройщики переходят на русский язык через транслитерацию, не меняя английских названий, что выглядит странно. Федякин уверен, что это временная мера.
«Я приветствую именно русский язык, надо называть все «Березкой», «Матрешкой» и так далее. Пока застройщики никак не реагируют. Дело в том, что старые названия придется оставить так, просто таким переводом, соблюдая законодательство. Но в будущем надо использовать русские слова для названий. Конечно, будут использоваться русские слова для ЖК, люди же не идиоты», - отметил он.
Ранее обязательным был только русский в рекламе и в обязательной по закону информации. Теперь под регулирование попадают любые вывески и таблички, которые бизнес размещает по своему усмотрению для информирования клиентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
