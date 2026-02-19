«Он не старый пень!»: Критик Соседов защитил Шамана, облизавшего лед Байкала
Фигуристы целуют лед, а артисты сцену, так что в поступке Шамана ничего не может смущать, сказал в эфире НСН Сергей Соседов.
Шаман – молодой и дерзкий артист, и нет ничего страшного в том, что он решил лизнуть лед озера Байкал, заявил в интервью НСН музыкальный критик Сергей Соседов.
Ранее в соцсетях артиста появилось видео, на котором певец Шаман (Ярослав Дронов) стоит на льду Байкала и говорит: «Попробуем самое чистое озеро в мире на вкус». После этого артист несколько раз лизнул лед и признался: «А это вкусно». Эколог Любовь Аликина сказала НСН в этой связи, что Шаман «оскорбил» Байкал и теперь должен «попросить прощения» у озера. Соседов с ней не согласился.
«Артисты используют разные эффекты. Кто-то сцену целует, кто-то целует награды, целуют все, что угодно. Фигуристы целуют лед, мы это видели многократно. Шаман решил облизывать лед озера Байкал, но что здесь может смущать? Это выглядит некрасиво, нарочито или неуместно? Он говорит что-то доброе о Байкале. Это туристическое место, и зимой там тоже большой поток туристов», - пояснил критик.
При этом он высказал мнение, что артистам-старичкам не стоит повторять этот трюк.
«Он молод и дерзок. Если бы артист-старичок или старушка начала лизать Байкал, могли бы сказать: какой ерундой занимается старый пень, а для молодого человека это естественно, он хочет себя как-то выразить. Я ничего не вижу плохого в том, что он целует Байкал, который является национальной гордостью», - заключил собеседник НСН.
Телеведущая Татьяна Судец, известная как тётя Таня из программы «Спокойной ночи малыши», ранее в беседе с пранкером Соряном раскритиковала Шамана и назвала его «псевдопатриотом», отмечает «Радиоточка НСН».
