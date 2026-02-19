Шаман – молодой и дерзкий артист, и нет ничего страшного в том, что он решил лизнуть лед озера Байкал, заявил в интервью НСН музыкальный критик Сергей Соседов.

Ранее в соцсетях артиста появилось видео, на котором певец Шаман (Ярослав Дронов) стоит на льду Байкала и говорит: «Попробуем самое чистое озеро в мире на вкус». После этого артист несколько раз лизнул лед и признался: «А это вкусно». Эколог Любовь Аликина сказала НСН в этой связи, что Шаман «оскорбил» Байкал и теперь должен «попросить прощения» у озера. Соседов с ней не согласился.