Стриминговые сервисы не хотят маркировать музыку, созданную искусственным интеллектом (ИИ), так как она прежде всего приносит им прибыль, а между тем такого контента на музыкальных площадках уже около 20%. Об этом НСН рассказал гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов в своем Telegram-канале предложил музыкальным платформам внедрить функцию, которая позволяет исключать из рекомендаций треки, созданные с использованием ИИ, и обратил внимание на то, что они не имеют соответствующей маркировки. В частности, он аргументировал важность такого решения уважением к живым людям. Данилов полностью поддержал инициативу.