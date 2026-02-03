«Нужен новый закон»: Почему стриминги не хотят маркировать нейромузыку
Никита Данилов заявил НСН, что нейрокаверы, основанные на советских и российских хитах, лишают композиторов денежных отчислений, поэтому нужно менять законодательство, чтобы маркировать ИИ-контент на стримингах.
Стриминговые сервисы не хотят маркировать музыку, созданную искусственным интеллектом (ИИ), так как она прежде всего приносит им прибыль, а между тем такого контента на музыкальных площадках уже около 20%. Об этом НСН рассказал гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов.
Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов в своем Telegram-канале предложил музыкальным платформам внедрить функцию, которая позволяет исключать из рекомендаций треки, созданные с использованием ИИ, и обратил внимание на то, что они не имеют соответствующей маркировки. В частности, он аргументировал важность такого решения уважением к живым людям. Данилов полностью поддержал инициативу.
«Мы предложение Романа Карманова целиком поддерживаем. В результатах поисковой выдачи в стриминговых сервисах все больше и больше появляются треки, которые целиком созданы с помощью ИИ. Человек просто пишет промпт, загружает его в специальную программу, и трек генерируется без творческого участия. Это лишает живых авторов, творцов, композиторов денежных средств, поскольку такой контент и монетизируется, и появляется в результатах поисковой выдачи на первых местах. Также большим спросом в поисковике и рекомендательных алгоритмах пользуются так называемые нейрокаверы на российскую музыку, в том числе на известные песни из советской и российской мультипликации. Попадая наверх в рекомендациях, такие нейрокомпозиции лишают композиторов и их наследников денег. По нашим оценкам, уже до 20% от новой музыки, которая загружается на стриминговые сервисы, это музыка, полностью созданная с помощью ИИ», - рассказал он.
По словам Данилова, площадки сейчас не хотят маркировать ИИ-музыку прежде всего из-за финансовой выгоды, однако, есть и другие сложности.
«Должно быть выработано единое индустриальное решение. Скорее всего, потребуется изменить законодательство, чтобы рекомендательные алгоритмы учитывали только труд человека. К сожалению, площадки сейчас видят равноправный статус полностью генеративного контента и контента, созданного человеком. Площадки не хотят это ни разграничивать, ни маркировать. Пока идет диалог, сложный. Прежде всего здесь финансовые причины. Более того, существует проблема обучения машинного интеллекта и системы ИИ на оригинальном контенте. То есть система ИИ для создания нового контента, как правило, использует оригинальные треки правообладателей и композиторов, не получая у них согласия. В России у компаний бигтеха, которые занимаются развитием ИИ, приоритетом является не защита творческого вклада в создание произведений, а защита интересов системы ИИ их и разработчиков», - отметил Данилов.
Ранее директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse Владимир Юрченко заявил НСН, что главное последствие роста контента, созданного искусственным интеллектом для музыкального рынка — это увеличение конкуренции за внимание.
