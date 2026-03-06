«Больше нет никого?»: Певцов объяснил «оптимизацией» новые назначения Хабенского и Безрукова

Дмитрий Певцов сказал эфире НСН, что принципы назначения руководителей театров ему непонятны, но «начальству виднее».

Константин Хабенский и Сергей Безруков справятся с совмещением сразу нескольких постов после новых назначений, заявил в интервью НСН народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее сообщила, что возглавляющий МХТ имени Чехова Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ, а худрук Губернского театра Сергей Безруков теперь будет еще и художественным руководителем МХАТ имени Горького. Певцов связал эти назначения с «оптимизацией».

«Начальству виднее, но я думаю, что они справятся с совмещением. Больше ведь нет никого, очевидно, чтобы назначать. В последнее время у нас в моде так называемая оптимизация. Мне кажется, это связано с оптимизацией: чтобы было поменьше должностей, а ответственность побольше. Мне сложно сказать, по каким принципам это выбирается», - сказал Певцов.

При этом он переадресовал мхатовцам вопрос, насколько компромиссной кандидатурой на пост ректора Школы-студии МХАТ является Хабенский.

11 февраля худрук «Театра на Бронной» Константин Богомолов на волне массового хейта со стороны ревнителей мхатовских традиций попросил освободить его от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ, напоминает «Радиточка НСН».

Телеведущий Михаил Ширвиндт ранее говорил НСН, считает кандидатуру худрука Театра имени Пушкина Евгения Писарева больше подходящей на этот пост, чем возможное назначение Хабенского.

