На Паралимпиаде-2026 впервые за 12 лет прозвучал гимн России

Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет. Это произошло на церемонии награждения Варвары Ворончихиной, которая стала победительницей в супергиганте.

Россиянка Ворончихина стала победительницей Паралимпиады в супергиганте

Россиянка принесла в копилку сборной РФ первое золото Паралимпиады-2026 в Италии. Спортсменка заняла первое место в супергиганте с результатом одна минута 15,60 секунды.

В последний раз гимн России звучал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Затем российские спортсмены были лишены права выступать с гимном и флагом, однако в 2026 году Международный паралимпийский комитет отменил запрет.

Ранее Ворончихина завоевала бронзовую медаль Паралимпиады-2026 в скоростном спуске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

