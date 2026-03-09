На Паралимпиаде-2026 впервые за 12 лет прозвучал гимн России
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет. Это произошло на церемонии награждения Варвары Ворончихиной, которая стала победительницей в супергиганте.
Россиянка принесла в копилку сборной РФ первое золото Паралимпиады-2026 в Италии. Спортсменка заняла первое место в супергиганте с результатом одна минута 15,60 секунды.
В последний раз гимн России звучал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Затем российские спортсмены были лишены права выступать с гимном и флагом, однако в 2026 году Международный паралимпийский комитет отменил запрет.
Ранее Ворончихина завоевала бронзовую медаль Паралимпиады-2026 в скоростном спуске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
