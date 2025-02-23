«Только этого мало»: Российские звезды «пожаловались» на свои пенсии
С 2025 года доплата к страховой пенсии за почетные звания артистов составляет 41 тысячу 995 рублей.
В последнее время российские знаменитости все чаще стали раскрывать размер своих пенсий. Некоторые из них жалуются на количество выплат, при этом они не упоминают о надбавках за различные звания.
«БЕДНАЯ» ЛОЛИТА И «НИЩЕТА» МУРОМОВА
На этой неделе в Сети появилось видео, на котором певица Лолита Милявская, стоя в одном из столичных супермаркетов, выбирает продукты, которые она может себе позволить на пенсию. В ролике хорошо одетая пенсионерка рассказывает, что ее пенсия составляет 27 тысяч рублей, но после оплаты коммунальных услуг, она может позволить себе питаться только пять дней в месяц. Она добавила, что ей повысили пенсию с 23 тысяч рублей, но стоимость квартплаты составляет 24 тысячи рублей.
«Значит, у меня остается три тысячи на месяц. Это, если я не болею. Давай посмотрим, что я должна. Можно, конечно, вот готовый завтрак за 183 рубля. Вычитаем, приблизительно, будем округлять», - посчитала Милявская.
В очках, розовой шапке, красной кофточке и серой леопардовой шубе звезда ходила по магазину и выбирала продукты, которые она может купить на оставшиеся деньги. В числе товаров оказался кефир и хлопья для завтрака. При этом певица также заявила, что ей придется покупать товары по скидке.
До этого певец Юрий Лоза, объявил, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей. При этом артист признавался, что ему сильно не хватает этих денег. К тому же, ему не полагается авторских отчислений, передает «РИА Новости».
74-летний певец Михаил Муромов также жаловался на «нищету». По словам артиста, его пенсия составляет лишь 12 тысяч 700 рублей, а надбавок к ней он не получает. Формально у исполнителя есть дополнительный доход в виде «роялти» за песни, но, видимо, эти отчисления крайне малы, писало издание.
В свою очередь 70-летняя актриса Татьяна Анциферова получает пенсию в размере 23 тысяч рублей. Она признавалась, что сожалеет об отказе от звания «заслуженный» или «народный». Ведь для артистов с пропиской в Москве это дает значительные надбавки.
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОПЛАТ
Издание «Комсомольская правда» писало, что с 2025 года доплата к страховой пенсии за почетные звания артистов составит почти 42 тысячи рублей (41 тысячу 995 рублей). Поэтому, даже если заслуженный или народный артист получает минимальную пенсию в размере около 18 тысяч рублей, общая сумма выплачиваемых ему государством средств составит примерно 60 тысяч рублей в месяц.
Туда же добавляются дополнительные выплаты за ордена, госпремии и отраслевые награды, которые также повышают размер пенсии. Такое увеличение стало возможным с 2018 года, и с того времени эти выплаты постоянно растут.
Однако не все звезды в нужное время позаботились о том, чтобы получить почетные регалии. Например, юморист Ефим Шифрин раньше избегал званий, считая их пережитком прошлого. Но теперь «ему стыдно быть заслуженным, ведь у него есть ученики, которые уже стали народными артистами», сообщает издание «Teleprogramma.org».
По данным СМИ, дополнительные выплаты к пенсии не получают такие российские артисты, как Жанна Агузарова, Регина Дубовицкая, Николай Дроздов, Роза Сябитова, Леонид Ярмольник и другие.
ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ
При это некоторые российские звезды все же не жалуются на размер пенсий. Например, актер Юрий Стоянов говорил, что у него «приличная пенсия», и что он не испытывает проблем с финансами. При этом в свои 67 лет знаменитость продолжает активно сниматься в различных проектах на ТВ и в кино.
Между тем, по данным РИА Новости, размер пенсии 75-летнего Народного артиста России, певца Валерия Леонтьева составляет 60 тысяч рублей. Сам артист также говорил, что не испытывает финансовых трудностей, даже несмотря на то, что прекратил концертную деятельность.
В свою очередь 86-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина получает 65 тысяч рублей. Она признается, что пенсия позволяет ей справляться с основными расходами.
«Мне хватает. Я справляюсь сама и не беру деньги у дочерей», - рассказала Федосеева-Шукшина.
При этом Народный артист России Лев Лещенко в свои 82 года получает пенсию в размере 30 тысяч рублей. Однако певец спокойно относится к этому.
«Пусть эти средства получат те, кто действительно в них нуждается. Я обойдусь», - приводит слова Льва Валерьяновича РИА Новости.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С 1 января 2025 года в России увеличили выплаты пенсионерам на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Однако позже российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать пенсии.
Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщал, что с февраля 2025 года средняя страховая пенсия по старости в стране увеличится почти до 25 тысяч рублей. При этом с января средняя страховая пенсия по старости выросла до 24 тысяч 59 рублей.
В итоге в феврале текущего года страховые пенсии в России были доиндексированы. Такие выплаты увеличили до уровня фактической инфляции в 9,5% и начислили с доплатой за январь.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российская балерина Анастасия Волочкова отказалась от планов судиться за пенсию.
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