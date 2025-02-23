«Только этого мало»: Российские звезды «пожаловались» на свои пенсии

«БЕДНАЯ» ЛОЛИТА И «НИЩЕТА» МУРОМОВА

На этой неделе в Сети появилось видео, на котором певица Лолита Милявская, стоя в одном из столичных супермаркетов, выбирает продукты, которые она может себе позволить на пенсию. В ролике хорошо одетая пенсионерка рассказывает, что ее пенсия составляет 27 тысяч рублей, но после оплаты коммунальных услуг, она может позволить себе питаться только пять дней в месяц. Она добавила, что ей повысили пенсию с 23 тысяч рублей, но стоимость квартплаты составляет 24 тысячи рублей.

«Значит, у меня остается три тысячи на месяц. Это, если я не болею. Давай посмотрим, что я должна. Можно, конечно, вот готовый завтрак за 183 рубля. Вычитаем, приблизительно, будем округлять», - посчитала Милявская.