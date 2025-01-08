От 4,5% до 5,5%: В Госдуме анонсировали четыре индексации пенсий
По словам депутата Никиты Чаплина, новое повышение пенсий в России произойдет в 2026 и 2027 годах.
В Госдуме назвали даты проведения новых индексаций пенсий. При этом, например, индексация выплат работающим пенсионерам в РФ с 2025 года будет происходить автоматически.
НОВЫЕ ИНДЕКСАЦИИ
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин в интервью РИА Новости сообщил, что в 2026 году в стране дважды будет проведена индексация пенсий.
«В 2026-м предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля», - сказал политик.
При этом он добавил, что в 2027 году в России тоже дважды пройдет индексация пенсий. Первый раз на 4% с 1 февраля, второй — на 4,1% с 1 апреля, передают «Известия».
До этого Чаплин говорил, что с 2025 года в РФ индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить автоматически. Он также объяснил, что теперь для этого пенсионерам не нужно будет подавать заявление в Социальный фонд, напоминают «Известия».
По словам депутата, с начала этого года средний размер пенсии по старости в России превысил 24 тысячи рублей. При этом сообщалось, что страховые пенсии и для работающих, и для неработающих граждан проиндексировали на 7,3%.
Эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова также сообщила, что в 2025 году в России впервые проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. По ее словам, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую такие граждане могли бы получать, если бы не работали. Она подчеркнула, что так их получится уровнять с неработающими пенсионерами, передает издание «Прайм».
ДРУГИЕ АНОНСЫ
Члена комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб в интервью НСН также анонсировала, какие законопроекты по пенсионному обеспечению граждан будут приняты в 2025 году.
«В 2025 году будут приняты корректирующие законопроекты по пенсионному обеспечению жителей Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Это законопроекты в части именно улучшения пенсионного обеспечения для россиян. Конечно, будут еще дополнительные изменения в связи с расширением социальных гарантий и льгот. Лично я хочу также возобновить работу по принятию законопроекта, который касается выплат мамам, которые ранее работали по внешнему совместительству», - рассказала депутат.
К тому же с 1 октября 2025 года в стране будут проиндексированы пенсии военным пенсионерам. Бессараб в интервью РИА Новости сообщила, что размер выплат вырастет на 4,5%. Отмечается, что после последнего повышения процент замещения денежного довольствия российских военных пенсионеров составил 89,83%. Это выше показателей, установленных соответствующими нормами законодательства.
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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН также рассказал, что в 2025 году будет обсуждаться закон об увеличении МРОТ и закон о пересмотре методики увеличения пенсии работающих пенсионеров.
«У нас в портфеле комитета находится порядка 70 законопроектов. Это и вопросы пенсионного страхования, социального страхования, закон об увеличении МРОТ, закон о пересмотре методики увеличения пенсии работающих пенсионеров. Также будем обсуждать вопросы, связанные с ветеранами боевых действий, мы регулярно готовим поправки», - объяснил он.
Ранее Светлана Бессараб заявила, что в ближайшие годы в России будет невозможно снизить пенсионный возраст, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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