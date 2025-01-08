От 4,5% до 5,5%: В Госдуме анонсировали четыре индексации пенсий

НОВЫЕ ИНДЕКСАЦИИ

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин в интервью РИА Новости сообщил, что в 2026 году в стране дважды будет проведена индексация пенсий.

«В 2026-м предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля», - сказал политик.

При этом он добавил, что в 2027 году в России тоже дважды пройдет индексация пенсий. Первый раз на 4% с 1 февраля, второй — на 4,1% с 1 апреля, передают «Известия».

До этого Чаплин говорил, что с 2025 года в РФ индексация пенсий работающих пенсионеров будет происходить автоматически. Он также объяснил, что теперь для этого пенсионерам не нужно будет подавать заявление в Социальный фонд, напоминают «Известия».