Канье Уэст опубликовал постер фильма про жену Бьянку Цензори

На постере изображена его обнаженная жена Бьянка Цензори.

«Я так горжусь женой, которая сыграла главную роль в своем первом полнометражном фильме, снятом в Японии», — подписал фото Уэст. Ранее он анонсировал выход фильма о супруге в феврале.

Как пишет Tribune, авангардный проект, стоимостью 25 миллионов долларов, частично снятый в Японии, режиссером которого является известная художница Ванесса Бикрофт, исследует темы, связанные с женским телом. Согласно источникам, фильм полностью финансируется Уэстом и Ценсори, которые тайно поженились в декабре 2022 года. Продюсером фильма выступил сам Уэст.

Ранее эксцентричная пара посетила церемонию вручения музыкальной премии Grammy в Лос-Анджелесе, где Бьянка продемонстрировала публике свое голое платье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

