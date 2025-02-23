Канье Уэст опубликовал постер фильма про жену Бьянку Цензори
Канье Уэст опубликовал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) провокационный новый постер фильма с участием его жены Бьянки Цензори.
На постере изображена его обнаженная жена Бьянка Цензори.
«Я так горжусь женой, которая сыграла главную роль в своем первом полнометражном фильме, снятом в Японии», — подписал фото Уэст. Ранее он анонсировал выход фильма о супруге в феврале.
Как пишет Tribune, авангардный проект, стоимостью 25 миллионов долларов, частично снятый в Японии, режиссером которого является известная художница Ванесса Бикрофт, исследует темы, связанные с женским телом. Согласно источникам, фильм полностью финансируется Уэстом и Ценсори, которые тайно поженились в декабре 2022 года. Продюсером фильма выступил сам Уэст.
Ранее эксцентричная пара посетила церемонию вручения музыкальной премии Grammy в Лос-Анджелесе, где Бьянка продемонстрировала публике свое голое платье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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