ПСЖ с Сафоновым разгромил «Вильярреал» и стал лидером Лиги чемпионов
Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» одержали победу над испанским «Вильярреалом» в гостевом матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов.
Встреча закончилась со счетом 6:0. Ворота парижской команды защищал россиянин Матвей Сафонов. Ранее ПСЖ дома обыграл словацкий «Слован» (6:1) и испанскую «Барселону» (4:2), а также на выезде победил английский «Манчестер Сити» (4:2).
ПСЖ набрал 12 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Лиги чемпионов. Для «Вильярреала» это третье поражение в четырех матчах, в активе клуба три очка.
В следующем туре (25 ноября) ПСЖ примет итальянскую «Рому», а «Вильярреал» сыграет в гостях против чешской «Славии».
Ранее стало известно, почему Сафонов попал в топ-10 вратарей мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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