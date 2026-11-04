ПСЖ с Сафоновым разгромил «Вильярреал» и стал лидером Лиги чемпионов

Встреча закончилась со счетом 6:0. Ворота парижской команды защищал россиянин Матвей Сафонов. Ранее ПСЖ дома обыграл словацкий «Слован» (6:1) и испанскую «Барселону» (4:2), а также на выезде победил английский «Манчестер Сити» (4:2).

ПСЖ набрал 12 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Лиги чемпионов. Для «Вильярреала» это третье поражение в четырех матчах, в активе клуба три очка.

В следующем туре (25 ноября) ПСЖ примет итальянскую «Рому», а «Вильярреал» сыграет в гостях против чешской «Славии».

Ранее стало известно, почему Сафонов попал в топ-10 вратарей мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

