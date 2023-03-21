Актриса Васильева заявила о невозможности прожить на пенсию
Российская актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Васильева рассказала о невозможности прожить на пенсию в интервью изданию Teleprogramma.pro.
По словам Васильевой, размер ее пенсии составляет 30 тысяч рублей, однако этих денег актрисе не хватает.
Кинозвезда отметила, что только за квартиру она ежемесячно платит порядка 10 тысяч рублей, поэтому актрисе приходится работать. Васильева рассказала, что сейчас находится на гастролях.
Ранее с подобным заявлением выступил и российский артист клоунады, народный артист РСФСР Юрий Куклачев. Он также посоветовал россиянам заранее думать о пенсии, приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду.
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