Шаман представил новую версию песни «Небо славян»

«"Небо славян" давно стало классикой, соединившей в себе красоту русских былин и ратных подвигов нашего народа. В этой песне столько любви к России! Ритм и звучание рок-музыки подчеркивают легкость и многослойность текста, в котором каждое слово усиливает в душе чувство гордости за родную страну, за то, что я – русский», - сказал Шаман.

Впервые песню «Небо славян» в новой аранжировке певец исполнил 21 февраля в Южно-Сахалинске на гала-концерте фестиваля «Своих не бросаем». Он проводится уже в третий раз в поддержку участников СВО и членов их семей.

Ранее Шаман в беседе со спецкором НСН рассказал, что ему в этно-опере «Князь Владимир» было «веселее» играть правителя до принятия им христианства.