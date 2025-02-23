Шаман представил новую версию песни «Небо славян»

Заслуженный артист России, певец Шаман (Ярослав Дронов) представил свою версию песни Константина Кинчева из группы «Алиса» «Небо славян». Об этом сообщил исполнитель в своем Telegram-канале.

По данным источника, в новом прочтении композиции использовались оригинальная аранжировка с фольклорными ритмами, а также звон колоколов. Отмечается, что сам Шаман во время записи композиции старался петь «рычащим голосом» и проявил себя как яркий рок-исполнитель.

На военный лад: Армейский хор перепел песню «Сигма Бой»

«"Небо славян" давно стало классикой, соединившей в себе красоту русских былин и ратных подвигов нашего народа. В этой песне столько любви к России! Ритм и звучание рок-музыки подчеркивают легкость и многослойность текста, в котором каждое слово усиливает в душе чувство гордости за родную страну, за то, что я – русский», - сказал Шаман.

Впервые песню «Небо славян» в новой аранжировке певец исполнил 21 февраля в Южно-Сахалинске на гала-концерте фестиваля «Своих не бросаем». Он проводится уже в третий раз в поддержку участников СВО и членов их семей.

Ранее Шаман в беседе со спецкором НСН рассказал, что ему в этно-опере «Князь Владимир» было «веселее» играть правителя до принятия им христианства.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
ТЕГИ:КультураМузыкантыРок-музыкаПевецSHAMAN

Горячие новости

Все новости

партнеры