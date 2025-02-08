Волочкова отказалась судиться за свою пенсию
Балерина Анастасия Волочкова отказалась от планов судиться за пенсию. Об этом артистка заявила в беседе с РИА Новости.
Ранее Волочкова рассказала, что подала заявление в суд о назначении пенсии. По словам артистки, бывшие работодатели потеряли ее стаж солистки балета, выдав «фальсифицированную трудовую книжку». В октябре столичный Мещанский суд отказался рассматривать иск балерины к Пенсионному фонду.
«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем. У меня все настолько прекрасно, спектакли через каждые два дня», — поделилась Волочкова.
Кроме того, артистка рассказала, что ее дочь выходит замуж, и балерина занимается организацией свадьбы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru