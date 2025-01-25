Депутат Чаплин назвал средний размер страховой пенсии с февраля

Как напомнил парламентарий, с января средняя страховая пенсия по старости выросла на 7,3%, до 24 059 рублей.

«После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — подчеркнул Чаплин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что страховые пенсии в стране с 1 января проиндексируют на 9,5% по фактической инфляции.

