Депутат Чаплин назвал средний размер страховой пенсии с февраля

Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля увеличится до почти 25 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.

Путин анонсировал индексацию пенсий и соцвыплат

Как напомнил парламентарий, с января средняя страховая пенсия по старости выросла на 7,3%, до 24 059 рублей.

«После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — подчеркнул Чаплин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что страховые пенсии в стране с 1 января проиндексируют на 9,5% по фактической инфляции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ГосдумаДепутатыРоссияПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры