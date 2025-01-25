Депутат Чаплин назвал средний размер страховой пенсии с февраля
25 января 202504:50
Средний размер страховой пенсии по старости в России с февраля увеличится до почти 25 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.
Как напомнил парламентарий, с января средняя страховая пенсия по старости выросла на 7,3%, до 24 059 рублей.
«После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2%, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — подчеркнул Чаплин.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что страховые пенсии в стране с 1 января проиндексируют на 9,5% по фактической инфляции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru