На военный лад: Армейский хор перепел песню «Сигма Бой»

«ХЕЙТ», «ИСТЕРИКА» И «ПРОПАГАНДА»

15 января 2025 года песня «Sigma Boy» («Сигма Бой») попала в ТОП-10 чарта Billboard в категории «Hot Dance/Pop Songs». Композиция заняла седьмую строчку, оказавшись в списке вместе с песнями «It's Ok I'm Ok» Tate McRae, «Apple» и «360» Charli XCX.

11-летняя Светлана Чертищева и 12-летняя Мария Яновская выпустили трек в октябре 2024 года. Сингл стал вирусным и быстро завоевал популярность, набрав за три месяца более 51 млн просмотров на YouTube. В Сети появлялось множество видео, на которых иностранные подростки ходят по улицам с колонками, а из аппаратуры звучит песня на русском языке «Сигма Бой».

При этом российский хит наделал немало шума на Западе. Так, европейские политики устроили «истерику» из-за популярности песни в Европе и предложили запретить трек, призвав «остановить проникновение России». Между тем, на Украине центр по борьбе с дезинформацией СНБО обвинил «Сигма Бой» в пропаганде.