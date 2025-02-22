На военный лад: Армейский хор перепел песню «Сигма Бой»

Московский хор выпустил видео с новой версией хита ко Дню защитника Отечества. 

«СИГМА БОЙ»ец

В преддверии празднования Дня защитника Отечества Московский военный хор представил свою версию песни «Сигма Бой». Музыканты сделали небольшой ролик, в котором изменили слова хита блогеров-школьниц Марии Яновской и Светланы Чертищевой (Betsy) на военный лад. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В ролике показаны выступление хора, парад на Красной площади и кадры с передовой, а также встреча российских бойцов родными.

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В измененной песне хор спел о крепком духе «сильных и отважных героев Отечества».

«Никогда не согнешься и с победой вскоре ты вернешься!», - говорится в новой песне.

При этом накануне одна из исполнительниц хита Betsy сообщила, что собирается в скором времени снять клип на хит «Сигма Бой».

«Скоро мы будем снимать клип на песню "Сигма Бой". А недавно мы запустили сниппеты новой песни. Я надеюсь, она также завирусится», - приводит ее слова «РЕН ТВ».

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«ХЕЙТ», «ИСТЕРИКА» И «ПРОПАГАНДА»

15 января 2025 года песня «Sigma Boy» («Сигма Бой») попала в ТОП-10 чарта Billboard в категории «Hot Dance/Pop Songs». Композиция заняла седьмую строчку, оказавшись в списке вместе с песнями «It's Ok I'm Ok» Tate McRae, «Apple» и «360» Charli XCX.

11-летняя Светлана Чертищева и 12-летняя Мария Яновская выпустили трек в октябре 2024 года. Сингл стал вирусным и быстро завоевал популярность, набрав за три месяца более 51 млн просмотров на YouTube. В Сети появлялось множество видео, на которых иностранные подростки ходят по улицам с колонками, а из аппаратуры звучит песня на русском языке «Сигма Бой».

При этом российский хит наделал немало шума на Западе. Так, европейские политики устроили «истерику» из-за популярности песни в Европе и предложили запретить трек, призвав «остановить проникновение России». Между тем, на Украине центр по борьбе с дезинформацией СНБО обвинил «Сигма Бой» в пропаганде.

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Однако музыкальный продюсер, композитор, автор музыки к песне «Сигма Бой», а по совместительству и отец одной из исполнительниц хита, Михаил Чертищев в интервью НСН подчеркнул, что в трек не вкладывалась политическая подоплека.

«При создании песни "Сигма Бой" не было задачи уходить в какой-либо политический контекст. Хотелось сделать хорошую, цепляющую песню про взаимоотношения между парнями и девчонками. Любой запрет вызывает дополнительный интерес. Популярность трека означает, что любой талантливый, творческий продукт, сделанный с любовью, на каком бы он языке ни звучал, будет удостоен внимания», - сказал он.

Ранее певица Катя Лель в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщила, что 28 февраля состоится релиз ее нового трека, записанного совместно с 12-летней Betsy.

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ФОТО: Скриншот с видео
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