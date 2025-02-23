Глюкоза повысила ценник на свои выступления

По информации SHOT, в райдере также есть одна бутылка коньяка, двое охранников и запрет на несогласованную съемку.

Как сообщает SHOT, певица Глюкоза, недавно выпустила новый трек и представила обновленный образ. Однако она продолжает сталкиваться с последствиями своих пристрастий, которые ранее стали причиной громких скандалов.

Несмотря на завершенный курс лечения и публичные обещания взять себя в руки, спустя несколько месяцев артистка снова начала активно посещать ночные клубы, светские мероприятия и концерты в столице, пишет SHOT.

22 октября 2024 года певицу Глюкозу задержали в московском аэропорту Шереметьево. По мнению полицейских она была под наркотиками. Полицейские предложили ей пройти медицинское освидетельствование, но Глюкоза отказалась. Девушку доставили в суд, где её признали виновной и оштрафовали на 5 тысяч рублей, напоминает НСН.

