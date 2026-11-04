Более половины россиян рассчитывают на повышение или индексацию зарплаты

Это рекорд с 2020-го, когда на прибавку рассчитывали 36%. Высокие ожидания сохраняются во время дефицита кадров и после роста доходов сотрудников в предыдущие годы.

При этом компаниям всё сложнее поддерживать прежние темпы увеличения оплаты труда. Это связано с ростом издержек, переносом затрат в цены, что усиливает инфляционное давление.

Ранее россиянам рассказали, как можно добиться повышения зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

