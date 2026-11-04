Более половины россиян рассчитывают на повышение или индексацию зарплаты

Около 58% россиян надеются на повышение или индексацию зарплаты в 2027 году, сообщают «Известия».

Назван регион РФ с самой высокой средней зарплатой

Это рекорд с 2020-го, когда на прибавку рассчитывали 36%. Высокие ожидания сохраняются во время дефицита кадров и после роста доходов сотрудников в предыдущие годы.

При этом компаниям всё сложнее поддерживать прежние темпы увеличения оплаты труда. Это связано с ростом издержек, переносом затрат в цены, что усиливает инфляционное давление.

Ранее россиянам рассказали, как можно добиться повышения зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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