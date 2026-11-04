В Адыгейске атакован логистический центр Ozon

Логистический центр Ozon в Адыгейске атаковали беспилотные летательные аппараты, сообщает ТАСС.

Ozon лишил продавцов страховок от ударов БПЛА

Сотрудников оперативно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. В самом логистическом центре после атаки возникло возгорание. На месте работают экстренные службы.

Ozon скроет с витрины товары, которые были размещены в подвергшемся атаке логистическом комплексе. Будут отменены заказы, которые маркетплейс не сможет привезти с других объектов. Клиенты могут оформлять заказы как обычно.

Ранее склад Ozon был атакован в Омске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ВСУАтакамаркетплейс

Горячие новости

Все новости

партнеры