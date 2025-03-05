СМИ: На актера Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии

Актёр Глеб Калюжный, снимавшийся в сериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки 3» и других, стал фигурантом уголовного дела. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

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По данным источника агентства, дело против артиста возбудили по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Основанием для возбуждения дела стало «продолжительное уклонение» 26-летнего Калюжного от срочной службы в армии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому верхняя граница призывного возраста в стране была повышена до 30 лет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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