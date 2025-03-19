«Претендует на большие роли!»: Эйдельштейну предсказали успех в составе агентства WME

«Почему Марк Эйдельштейн? Потому что типаж, потому что молодой. Эйдельштейна не даром называют русским Тимоти Шаламэ. Он типажно подходит под любые американские фильмы. Поэтому неудивительно, что ему сейчас будут широко открыты двери в большой Голливуд и, надеюсь, не только в сериалы, но и в полный метр. Я думаю, что он может претендовать на большие роли. Думаю, английский язык он знает, теперь только нужно избавиться от акцента. Мне кажется, он вполне сможет сыграть роли не только русских», - подытожил он.

Эйдельштейн был известен на Западе и до «Аноры» благодаря роли в фильме «Страна Саши» режиссёра Юлии Трофимовой. Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2022 года на Берлинале.

Ранее Шнейдеров в беседе с НСН заявил, что у Эйдельштейна не было шансов на «Оскар» за лучшую мужскую роль, так как его персонаж в «Аноре» прописан «драматургически плохо».

