«Претендует на большие роли!»: Эйдельштейну предсказали успех в составе агентства WME
Актер Марк Эйдельштейн имеет хорошие шансы на участие в масштабных голливудских проектах, осталось подтянуть язык, заявил НСН Давид Шнейдеров.
То, что российского актера Марка Эйдельштейна прикрепили к крупному американскому актерскому агентству – это здорово, так как он будет юридически защищен, и, вполне возможно, что его ждут главные роли в больших проектах. Об этом в беседе с НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.
Прогремевший с фильмом «Анора», который собрал пять премий «Оскар», актер Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским актерским агентством WME на представительство во всех сферах. Агентство представляет интересы таких звезд, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший и других. Шнейдеров отметил, что актеры в США не могут строить карьеру без агентства.
«Если фильм выходит в американский прокат, номинируется на «Оскар», и уж тем более его получает, то на него обращают внимание все ведущие продюсеры. Но в Америке практически ни один актер не может быть сам по себе. У него либо есть персональный агент, либо актер прикреплен к агентству. Очень здорово, что Марка прикрепили к достаточно крупному актерскому агентству. Оно будет заниматься его контрактами, обеспечит ему юридическую защиту и полное сопровождение при подписании контракта», - рассказал он.
По словам Шнейдерова, у юного российского актера есть все шансы на большие роли в полном голливудском метре.
«Почему Марк Эйдельштейн? Потому что типаж, потому что молодой. Эйдельштейна не даром называют русским Тимоти Шаламэ. Он типажно подходит под любые американские фильмы. Поэтому неудивительно, что ему сейчас будут широко открыты двери в большой Голливуд и, надеюсь, не только в сериалы, но и в полный метр. Я думаю, что он может претендовать на большие роли. Думаю, английский язык он знает, теперь только нужно избавиться от акцента. Мне кажется, он вполне сможет сыграть роли не только русских», - подытожил он.
Эйдельштейн был известен на Западе и до «Аноры» благодаря роли в фильме «Страна Саши» режиссёра Юлии Трофимовой. Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2022 года на Берлинале.
Ранее Шнейдеров в беседе с НСН заявил, что у Эйдельштейна не было шансов на «Оскар» за лучшую мужскую роль, так как его персонаж в «Аноре» прописан «драматургически плохо».
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