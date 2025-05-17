Актер Глеб Калюжный уйдет в армию 27 мая

Актер Глеб Калюжный пойдет на срочную службу в армию 27 мая. Об этом рассказал его агент Григорий Сухов в беседе с РИА Новости.

СМИ: Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска

«27 мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00», - сообщил представитель артиста.

В каких войсках будет служить актер, пока неизвестно.

Ранее 26-летний Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался уклониться от призыва в армию, и заявил, что отправится служить.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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