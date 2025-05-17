Актер Глеб Калюжный уйдет в армию 27 мая
17 мая 202507:55
Актер Глеб Калюжный пойдет на срочную службу в армию 27 мая. Об этом рассказал его агент Григорий Сухов в беседе с РИА Новости.
«27 мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00», - сообщил представитель артиста.
В каких войсках будет служить актер, пока неизвестно.
Ранее 26-летний Калюжный опроверг информацию о том, что он якобы пытался уклониться от призыва в армию, и заявил, что отправится служить.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru