Директор Калюжного не стал комментировать отсрочку актера от армии

Концертный директор актера Глеба Калюжного не стал каким-либо образом комментировать сообщение о том, что его подопечному предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу до мая текущего года. «Ничего не комментируем», – заявил aif.ru Григорий Сухов.

В СМИ появилась информация, что отсрочку от армии Калюжный смог получить в связи с учёбой на дневном отделении университета и со съемками кинокартины на территории ДНР о бойце-добровольце, который участвует в боевых действиях в Мариуполе.