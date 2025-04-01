Директор Калюжного не стал комментировать отсрочку актера от армии

Концертный директор актера Глеба Калюжного не стал каким-либо образом комментировать сообщение о том, что его подопечному предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу до мая текущего года. «Ничего не комментируем», – заявил aif.ru Григорий Сухов.

В СМИ появилась информация, что отсрочку от армии Калюжный смог получить в связи с учёбой на дневном отделении университета и со съемками кинокартины на территории ДНР о бойце-добровольце, который участвует в боевых действиях в Мариуполе.

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Эти сообщения стали приходить после того, как в начале марта Глеб Калюжный добровольно явился в Пресненский следственный отдел Следственного управления по Центральному административному округу Москвы Следственного комитета РФ после шести лет уклонения от исполнения воинской обязанности. Военкомат разыскивал артиста в нескольких регионах. Было возбуждено уголовное дело.

После добровольной явки 26-летнего Калюжного оштрафовали на 30 тысяч рублей, и вручили новую повестку о призыве на военную службу. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», актер просил отправить его в оркестровые войска.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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