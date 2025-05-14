Актер Глеб Калюжный пойдет служить в армию
14 мая 202511:33
Звезда сериала «Вампиры средней полосы», актер Глеб Калюжный заявил, что пойдет служить в армию, сообщает NEWS.ru.
При этом опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать службы.
«Мало ли что пишут. Слухи, слухи, словно мухи», — сказал артист.
Ранее директор Калюжного не стал комментировать отсрочку актера от армии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru