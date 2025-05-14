Актер Глеб Калюжный пойдет служить в армию

При этом опроверг информацию о том, что он якобы пытался избежать службы.

«Мало ли что пишут. Слухи, слухи, словно мухи», — сказал артист.

Ранее директор Калюжного не стал комментировать отсрочку актера от армии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

