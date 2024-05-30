Умер актер из сериалов «След» и «Метод» Роман Клементьев

Российский актер Роман Клементьев из сериалов «Тайны следствия», «След», «Метод» и «Универ. Новая общага» скончался на 60 году жизни, сообщил актер Дмитрий Шульгин, который вместе с Клементьевым работал над сериалом «Великолепная пятерка».

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Актер принял участие в съемках порядка трех десятков фильмов и сериалов. В частности, «Живой», «Обычная женщина», «Триггер» и других.

Сниматься в кино и сериалах Клементьев начал с конца нулевых.

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ФОТО: ТАСС
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