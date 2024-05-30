Умер актер из сериалов «След» и «Метод» Роман Клементьев

ПВО уничтожило над Белгородчиной четыре БПЛА Мэр Тюмени Кухарук назначен врио главы ХМАО Обыски начались в БЦ «Китай-город» по делу экс-владельца банка «Югра» Хотина Госдума вернулась к теме максимальной наценки в 10% на некоторые продукты Утреннее шоу «НАШЕго Радио» «Подъемники» временно переехало в Великий Новгород