Умер актер из сериалов «След» и «Метод» Роман Клементьев
30 мая 202416:32
Российский актер Роман Клементьев из сериалов «Тайны следствия», «След», «Метод» и «Универ. Новая общага» скончался на 60 году жизни, сообщил актер Дмитрий Шульгин, который вместе с Клементьевым работал над сериалом «Великолепная пятерка».
Актер принял участие в съемках порядка трех десятков фильмов и сериалов. В частности, «Живой», «Обычная женщина», «Триггер» и других.
Сниматься в кино и сериалах Клементьев начал с конца нулевых.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru