Бойцы «Запад-Ахмат» рассказали об остатках групп ВСУ в волчанском котле
Военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» продолжают работать по волчанскому котлу на харьковском направлении. Как сообщает РЕН ТВ, об этом рассказал куратор подразделения, начальник ОМВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.
По его словам, у остатков групп ВСУ «духа боевого – ноль». А попавшие в плен украинские военнослужащие заявляли о нежелании воевать.
Начальник штаба батальона с позывным Казах, в свою очередь, сообщил, что периодически встречаются небольшие группировки ВСУ из двух-трех человек. Понимая безвыходность ситуации они сдаются в плен.
«За периметром котла стараемся выявлять и поражать именно места взлёта БПЛА, дальнобойную артиллерию, гаубицы. Внутри котла легковая техника редко обнаруживается, в основном пешком передвигаются», – добавил командир минометной батареи батальона с позывным Азиат.
Ранее военный эксперт Андрей Колесник заявил, что, по его мнению, Россия, вероятнее всего, полностью возьмёт под контроль Донбасс к весне 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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