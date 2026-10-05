Бойцы «Запад-Ахмат» рассказали об остатках групп ВСУ в волчанском котле

По его словам, у остатков групп ВСУ «духа боевого – ноль». А попавшие в плен украинские военнослужащие заявляли о нежелании воевать.

Начальник штаба батальона с позывным Казах, в свою очередь, сообщил, что периодически встречаются небольшие группировки ВСУ из двух-трех человек. Понимая безвыходность ситуации они сдаются в плен.

«За периметром котла стараемся выявлять и поражать именно места взлёта БПЛА, дальнобойную артиллерию, гаубицы. Внутри котла легковая техника редко обнаруживается, в основном пешком передвигаются», – добавил командир минометной батареи батальона с позывным Азиат.

Ранее военный эксперт Андрей Колесник заявил, что, по его мнению, Россия, вероятнее всего, полностью возьмёт под контроль Донбасс к весне 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

