Парашютист-рекордсмен Сергиенко разбился при прыжке в Рязанской области

Как рассказал вице-президент Федерации парашютного спорта РФ Вадим Ниязов, «финальный маневр парашутиста перед приземлением был очень агрессивным и он с ним он не справился».

«Мы выражаем соболезнования родственникам погибшего... Опытный спортсмен, не справился с управлением при приземлении и погиб», - добавил он.

Ранее во Франции 11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

