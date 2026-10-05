Парашютист-рекордсмен Сергиенко разбился при прыжке в Рязанской области

Парашютист-рекордсмен Сергей Сергиенко погиб в Рязанской области во время прыжка с высоты шесть тысяч метров. Об этом сообщает RT.

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Как рассказал вице-президент Федерации парашютного спорта РФ Вадим Ниязов, «финальный маневр парашутиста перед приземлением был очень агрессивным и он с ним он не справился».

«Мы выражаем соболезнования родственникам погибшего... Опытный спортсмен, не справился с управлением при приземлении и погиб», - добавил он.

Ранее во Франции 11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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