Повышение утилизационного сбора с 2027 года может беспокоить лишь покупателей новых мощных авто из Европы, однако они «уже не успели», заявил в интервью НСН автоэксперт Андрей Ломанов.

С 1 января будущего года ставки по утильсбору в России вырастут на 10–20%. По данным издания Autonews, это сильно отразится на стоимости иномарок, которые ввозят в РФ по параллельному импорту. Отмечается, что в первую очередь подорожают автомобили мощностью более 160 л.с., то есть почти весь премиальный сегмент. Ломанов отметил, что это лишь отголоски «чудовищного удара», который был нанесен в 2025 году.