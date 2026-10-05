«Паровоз ушел!»: По кому ударит новое повышение утильсбора с 1 января
«Чудовищный» удар по автомобилистам утильсбором уже был нанесен в 2025 году, сказал в эфире НСН Андрей Ломанов.
Повышение утилизационного сбора с 2027 года может беспокоить лишь покупателей новых мощных авто из Европы, однако они «уже не успели», заявил в интервью НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
С 1 января будущего года ставки по утильсбору в России вырастут на 10–20%. По данным издания Autonews, это сильно отразится на стоимости иномарок, которые ввозят в РФ по параллельному импорту. Отмечается, что в первую очередь подорожают автомобили мощностью более 160 л.с., то есть почти весь премиальный сегмент. Ломанов отметил, что это лишь отголоски «чудовищного удара», который был нанесен в 2025 году.
«Первый, чудовищный удар утильсбором прошел октябре прошлого года. "Отрезали" все машины мощностью свыше 160 лошадиных сил, потому что всё, что выше, облагается чудовищным налогом. В частности, за BMW X5 с трехлитровым мотором надо заплатить почти 3 миллиона рублей утильсбора. Поэтому новое повышение – это просто дальнейшее развитие программы утильсбора. Обещали, что будут постепенно его поднимать до 2030 года, хотя я не вижу смысла увеличивать его еще, потому что уже никто ничего не везет и никому ничего не платит за эти машины. Сейчас цены на машины повысятся примерно на 20%, это не очень большое повышение. Тем не менее, они упрямо продолжают долбить этим утильсбором. Не исключено, что дальше под него начнут попадать и другие категории автомобилей для того, чтобы всё производилось только здесь», - посетовал эксперт.
Ломанов объяснил, кому нужно было торопиться ввести машину в Россию до 1 января.
«Поторопить мы можем только одну категорию граждан. Это те, кто хочет привезти себе из Германии новый мощный автомобиль, из Европы или из Америки. Им лучше эту покупку совершить до введения утильсбора, но я думаю, что они уже опоздали, потому что сейчас огромное плечо доставки автомобиля. Машины, как правило, идут от двух месяцев. Поэтому, если вы сейчас его оплатите и найдете компанию, которая обеспечит его ввоз сюда, скорее всего, паровоз уже ушел, и вы попадете под увеличенный утильсбор», - заключил собеседник НСН.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новое повышение утильсбора скажется и на ценах российских авто, окончательно превратив автомобиль в предмет роскоши.
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