СМИ: Актер из сериала «Тихий Дон» Дмитрий Липинский умер в возрасте 34 лет

Актер Дмитрий Липинский ушел из жизни в возрасте 34 лет, тело артиста обнаружили спасатели в его московской квартире. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на экстренные службы.

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По данным издания, Липинский в пятницу не вышел на работу и не отвечал на звонки. Мать актера предположила, что мужчине стало плохо. К квартире в поселении Московский в Новомосковском автономном округе, где жил актер, вызвали спасателей и полицию, сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили в жилище тело мужчины.

Дмитрий Липинский родился в 1990 году в Москве, окончил Мастерскую Сергея Женовача в ГИТИСе и служил в столичном театре «Студия театрального искусства». Актер известен по ролям в сериалах «Петр Лещенко. Все, что было...» и «Тихий Дон».

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ФОТО: РИА Новости
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