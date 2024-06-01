СМИ: Актер из сериала «Тихий Дон» Дмитрий Липинский умер в возрасте 34 лет

По данным издания, Липинский в пятницу не вышел на работу и не отвечал на звонки. Мать актера предположила, что мужчине стало плохо. К квартире в поселении Московский в Новомосковском автономном округе, где жил актер, вызвали спасателей и полицию, сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили в жилище тело мужчины.

Дмитрий Липинский родился в 1990 году в Москве, окончил Мастерскую Сергея Женовача в ГИТИСе и служил в столичном театре «Студия театрального искусства». Актер известен по ролям в сериалах «Петр Лещенко. Все, что было...» и «Тихий Дон».

