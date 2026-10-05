Со стадионными шоу Zivert не может сравниться ни один российский артист, заявил в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий, однако продюсер Леонид Бурлаков посетовал, что за яркой картинкой он не видит песен, которые останутся в истории.

Юлия Зиверт (Zivert) дала 3 октября самый масштабный концерт в своей карьере, собрав солдаут на 60 тысяч зрителей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Она рассказала журналистам, что стоимость этого шоу под названием «Где-то в ретро» 174 млн рублей, при этом такие затраты не окупаются, она работает в минус и дает подобные концерты только в двух столицах. Зубицкий объяснил, зачем делаются такие шоу.