«Как Тейлор Свифт!»: Зачем Zivert шоу за 174 миллиона на «Газпром Арене»
Безумно дорогое шоу можно сравнить с клипом, который делает артисту промо, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий, а Леонид Бурлаков сравнил Zivert с Тейлор Свифт.
Со стадионными шоу Zivert не может сравниться ни один российский артист, заявил в интервью НСН промоутер Владимир Зубицкий, однако продюсер Леонид Бурлаков посетовал, что за яркой картинкой он не видит песен, которые останутся в истории.
Юлия Зиверт (Zivert) дала 3 октября самый масштабный концерт в своей карьере, собрав солдаут на 60 тысяч зрителей на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Она рассказала журналистам, что стоимость этого шоу под названием «Где-то в ретро» 174 млн рублей, при этом такие затраты не окупаются, она работает в минус и дает подобные концерты только в двух столицах. Зубицкий объяснил, зачем делаются такие шоу.
«Это шоу мирового уровня, оно стоит очень дорого. Все до единого билеты были проданы. Если бы можно было возить это шоу по городам... но это невозможно, это безумно дорогое удовольствие. Но об этом шоу говорят, идет большой пиар, это можно сравнить с грандиозным, огромным клипом, который промотирует артистку потом на долгое время вперед. А потом она едет на гастроли, и все уже знают, говорят о ней и так далее. С Metallica его сравнить нельзя, потому что там и артисты на сцене, огромный экран и очень много оборудования привозится, но шоу Zivert можно сравнить со многими большими артистами. Например, в свое время потрясающее шоу было у Шер, там слон даже был на сцене в Кремле. Или выступление Джастина Тимберлейка», - отметил промоутер, привозивший в Россию артистов уровня Metallica и U2.
По мнению Зубицкого, по уровню шоу рядом с Zivert «близко нет» никого из российских артистов.
«Наверное, это лучшее шоу, которое существует в России. Она к этому очень серьезно относится. Помимо режиссеров, постановщиков и всех остальных, она всем руководит, она очень творческий человек. Это стадионное шоу номер один. И прошлое ее стадионное шоу (в Москве летом 2025 года - прим. НСН) тоже было номер один, это самое крутое, что было. Такого шоу, как у нее, даже близко рядом ни у кого нет. Что касается следующего шоу, оно будет еще круче, чем эти два – как питерское и московское в квадрате. Скорее всего, в следующем году будет тоже потрясающее шоу, но я не могу сказать, когда и где, следите за рекламой», — заинтриговал Зубицкий.
Со своей стороны, экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков заявил НСН, что Zivert - это больше про развлечения, чем про музыку, и сравнил ее с Тейлор Свифт.
«Тейлор Свифт тоже собирает стадионы и зарабатывает миллионы, но песен ее мы вспомнить не можем. С Zivert то же самое. Да, она собирает стадионы, но ее песни у костра мы не споем. По сути, это театральные постановки с актрисой Zivert, с танцорами, эффектами. Это как ярмарка, но к музыке это не имеет никакого отношения. Последняя по-настоящему хорошая песня, которую я помню, это "Поезда" группы "Комната культуры", все остальное - это продукт, а не песни. У них Тейлор Свифт, у нас Zivert - это развлечение для людей. Что касается суммы в 174 миллиона рублей, я в восторге от того, что люди могут тратить такие деньги на шоу. Бывает, что артисты в минус работают, это сплошь и рядом. Если она любит зрителя, то может в убыток отработать одно шоу, а дальше заработает на каких-то других делах», - заключил собеседник НСН.
Как сообщает корреспондент НСН, побывавший на концерте Zivert в Санкт-Петербурге, на входе у некоторых зрителей не считывались QR-коды на билетах из-за проблем с оборудованием, однако в целом шоу, в котором было сразу несколько отсылов к творчеству Майкла Джексона, было впечатляющим.
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