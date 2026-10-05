Овечкин заявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ: видео
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что сезон 2026-27 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.
По словам спортсмена, он очень любит хоккей, но в глубине души понимает, «что это правильное решение».
«Я с нетерпением жду этого сезона со своими товарищами по команде, и мы сделаем всё возможное, чтобы этот год стал особенным», - сказал хоккеист.
Ранее Овечкин вышел на третье место в НХЛ по числу сезонов, проведённых в качестве капитана команды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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