Шестерых человек почти две недели держали в рабстве в Московской области

В ведомстве уточнили, что члены банды намеренно подыскивали уязвимых людей, не имеющих денег и ведущих маргинальный образ жизни. В период с 10 по 22 июля 2026 года их незаконно удерживали на территории домовладения в Раменском городском округе.

Отмечается, что злоумышленники заставляли мужчин выполнять строительные работы. Также они избивали работников и запугивали их оружием. Рабочие были освобождены полицейскими в ходе рейда.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

Ранее в Мьянме казнили 11 организаторов скам-лагерей, где погибла гражданка Белоруссии и держали в рабстве россиянку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

