Шестерых человек почти две недели держали в рабстве в Московской области
Пятеро злоумышленников почти две недели держали в рабстве шестерых человек в Подмосковье. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает РЕН ТВ.
В ведомстве уточнили, что члены банды намеренно подыскивали уязвимых людей, не имеющих денег и ведущих маргинальный образ жизни. В период с 10 по 22 июля 2026 года их незаконно удерживали на территории домовладения в Раменском городском округе.
Отмечается, что злоумышленники заставляли мужчин выполнять строительные работы. Также они избивали работников и запугивали их оружием. Рабочие были освобождены полицейскими в ходе рейда.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.
Ранее в Мьянме казнили 11 организаторов скам-лагерей, где погибла гражданка Белоруссии и держали в рабстве россиянку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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