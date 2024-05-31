Последний сериал с участием Анастасии Заворотнюк не выйдет на экраны
Последний сериал с участием заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк не выйдет на экраны. Об этом «Комсомольской правде» рассказал режиссёр проекта Владимир Нахабцев-младший.
По его словам, речь идёт о сериале «Приставы», который начали снимать ещё до пандемии коронавируса. У Заворотнюк в проекте была «главная роль в серии».
«Настя изображала судью, которой требуется защита», - пояснил Нахабцев-младший, отметив, что решение об отмене показа сериала принял телеканал.
Режиссёр добавил, что во время съёмок никто не замечал, чтобы у Заворотнюк был нездоровый вид, поэтому известие о болезни актрисы стало для съёмочной группы шоком.
Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с глиобластомой головного мозга. Ей было 53 года. Прощание с актрисой пройдет 1 июня в Покровском монастыре, похоронят её на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru